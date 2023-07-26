Не можна вимірювати ефективність ЗСУ винятково кілометрами – Маляр

Однак не можна вимірювати ефективність Збройних Сил лише кілометрами. Тому що ефективність – це значно ширше поняття.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Збройні сили на сьогодні дуже ефективно зменшують наступальний і оборонний потенціал ворога. Все, що повинно було рушити сюди в результаті ворожого наступу – воно не може сюди рушити...

Якщо говорити про їхній оборонний потенціал, продовжила Маляр, то їм все складніше оборонятися від нашого наступу. За її словами, це нормально, що саме у такому темпі і відбувається цей наступ.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ відбувається повільними темпами не тільки тому, що росіяни вибудували потужні оборонні лінії та замінували підступи до своїх позицій. Серед причин – недостатня кількість тих боєприпасів, якими країни Заходу вже не збиралися воювати.

Читайте також: