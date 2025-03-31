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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Нетрезвый пациент открыл огонь в больнице: что произошло

Правоохранители провели следственные действия и изъяли у мужчины пистолет, из которого раздались выстрелы.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Нетрезвый пациент открыл огонь в больнице: что произошло

Нетрезвый пациент открыл огонь в больнице. / © Муниципальная охрана

Вечером к работникам Муниципальной охраны, которые несли дежурство, поступил тревожный звонок из неврологического отделения киевской больницы. Медики сообщили, что один из пациентов в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу.

Об инциденте рассказывает пресс-служба КО "Муниципальной охраны".

Охранники оперативно прибыли в отделение и вызвали полицию. Правоохранители провели следственные действия и изъяли у мужчины пистолет, из которого раздались выстрелы.

Ранее произошла стрельба на Оболони в Киеве. Неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся.

Дата публикации
Количество просмотров
57
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