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Нетрезвый пациент открыл огонь в больнице: что произошло
Правоохранители провели следственные действия и изъяли у мужчины пистолет, из которого раздались выстрелы.
Вечером к работникам Муниципальной охраны, которые несли дежурство, поступил тревожный звонок из неврологического отделения киевской больницы. Медики сообщили, что один из пациентов в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу.
Об инциденте рассказывает пресс-служба КО "Муниципальной охраны".
Охранники оперативно прибыли в отделение и вызвали полицию. Правоохранители провели следственные действия и изъяли у мужчины пистолет, из которого раздались выстрелы.
Ранее произошла стрельба на Оболони в Киеве. Неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся.