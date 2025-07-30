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Категория
Украина
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Новопавловское направление: россияне дошли до окрестностей Александрограда - обозреватель

Враг приближается к окрестностям Александрограда, активно форсирует реки и усиливает наступление на ключевые населенные пункты в Новопавловском направлении.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Новопавловское направление: враг дошел до окрестностей Александрограда и пытается закрепиться там.

Об этом информирует 30 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

  • Воскресенка почти утрачена, как и территория восточнее, от района Мирного-Перестройки до Шевченко. Снова выход пешком, снова оборона до последнего. К сожалению, это стало системой.

  • Также оккупант имел продвижение в сторону Искры.

  • В Зеленом Гае пол села уже не контролируются.

  • Это последние два н.п., пригодных для более-менее серьезной обороны перед Днепровской областью на том участке.

  • Дополнительно, враг захватил 90% Новохатского.

  • Так раньше была потеряна Ялта, потеря Грушевского (состоялась около 2 недель назад) далее ухудшила наши позиции в самом важном месте - там, где сходятся три реки (Волчья, Солона, Мокрые Ялы).

  • Фактически, река Мокры Ялы как естественный барьер уже утрачена почти по всей длине, там остается буквально метров 200.

  • Дополнительно россияне пытаются форсировать Волчу и заходить на окраины с. Филиал. Ситуация и там сложная и неустойчивая. А с. Филиал – это уже окрестности Новопавловки.

  • Де-факто, враг приступил к формированию клещей вокруг Межевой.

Как сообщили аналитики DeepState в Telegram в июле 2025 года, российские войска захватили еще две деревни в Донецкой области — Новоукраинку и Зеленый Кут , которые расположены возле админграницы Днепропетровской области.

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