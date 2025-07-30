Новопавловское направление: россияне дошли до окрестностей Александрограда - обозреватель

Новопавловское направление: враг дошел до окрестностей Александрограда и пытается закрепиться там.

Об этом информирует 30 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

Воскресенка почти утрачена, как и территория восточнее, от района Мирного-Перестройки до Шевченко. Снова выход пешком, снова оборона до последнего. К сожалению, это стало системой.

Также оккупант имел продвижение в сторону Искры.

В Зеленом Гае пол села уже не контролируются.

Это последние два н.п., пригодных для более-менее серьезной обороны перед Днепровской областью на том участке.

Дополнительно, враг захватил 90% Новохатского.

Так раньше была потеряна Ялта, потеря Грушевского (состоялась около 2 недель назад) далее ухудшила наши позиции в самом важном месте - там, где сходятся три реки (Волчья, Солона, Мокрые Ялы).

Фактически, река Мокры Ялы как естественный барьер уже утрачена почти по всей длине, там остается буквально метров 200.

Дополнительно россияне пытаются форсировать Волчу и заходить на окраины с. Филиал. Ситуация и там сложная и неустойчивая. А с. Филиал – это уже окрестности Новопавловки.