Российская церковь придумала "эффективное средство" борьбы с дронами ВСУ

Церковные колокола / © pixabay.com

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В стране-агрессоре России представитель РПЦ протоиерей Артемий Владимиров назвал колокольный звон лучшим средством защиты от украинских беспилотников.

Об этом представитель РПЦ заявил 26 июля в конце богослужения в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

На видео, опубликованном в сообщении, священнослужитель говорит о том, что «только звон против них и помогает». Он уточнил, что имеет в виду те дроны, которые работают с помощью стекловолокна.

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Также Владимиров предупредил верующих о Дне Воздушно-десантных войск 2 августа. Он посоветовал им обходить фонтаны, где купаются десантники.

Напомним, стало известно о последствиях атаки неизвестных дронов по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области (Россия) в ночь на 27 июля.

Тем временем Москва отменила военные парады в трех городах из-за угрозы украинских беспилотников, в том числе в Санкт-Петербурге.