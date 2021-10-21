Обижал и толкался: в Херсоне школьник постоянно издевался над учениками и преподавателями

Обижал и толкался: в Херсоне школьник постоянно издевался над учениками и преподавателями

Усмирить его пытались родители и педагоги. Однако это не помогло.

В Херсоне ученик девятого класса издевался над восьмиклассником. После чего на него составили протокол по факту буллинга.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

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Как выяснилось, школьник систематически издевался и осуществлял психологическое насилие над учеником младшего класса, а также над другими детьми. Повлиять на него пытались родители и учителя, однако никакого результата это не дало. В итоге руководитель учебного заведения сообщила про буллинг в полицию.

"Ювенальные полицейские пообщались с обеими ребятами, их родителями, одноклассниками детей и руководством школы. Все подтвердили, что у обидчика вспыльчивый характер, он цепляется к детям, провоцирует на конфликты, оскорбляет и может толкнуть. Кроме того, он с неуважением относится к учителям и выражался в их адрес нецензурной бранью. Сам буллер никак не объяснил причины своих действий", — рассказали в Нацполиции области.

По факту происшествия правоохранители составили на школьника админпротокол по ст. 173-4 ( "Буллинг участника образовательного процесса") КУоАП. После того, как закончится карантин и дети снова пойдут в школу, в нее будут наведываться и правоохранители с проверками.

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