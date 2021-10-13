Облил бензином и поджег жену: в Италии задержали украинца

Женщина вовремя сняла с себя одежду.

В муниципалитете Лимбьяте, что в итальянской провинции Монца, украинец облил бензином и поджег свою жену.

Об этом сообщает Il fatto quotidiano

По данным итальянских СМИ, 40-летний украинец после ссоры с женой купил канистру бензина. Он вернулся домой, вылил топливо на жену и поджег женщину. Потерпевшая в это время была в ванной, она успела снять с себя одежду. Сын супругов вызвал полицию и пожарных.

Фото: итальянская полиция

Пострадавшую госпитализировали, после осмотра медиков ее отпустили. Женщина получила поверхностные ожоги и ее жизни ничего не угрожает.

После нападения агрессор сбежал из дома, однако итальянская полиция задержала 40-летнего украинца. Продолжается следствие.

Напомним, в Кировоградской области будут судить мужчину, который совершил двойное убийство — он застрелил из ружья свою бывшую жену и ее сожителя.

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