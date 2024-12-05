Одесский ресторатор Либкин очень эмоционально обратился к людям: что произошло

По его мнению, украинцы часто обвиняют друг друга в социальных сетях в проблемах, создавая тем самым раскол в обществе.

Одесский ресторатор Савва Либкин отметил, что украинцы часто обвиняют друг друга в социальных сетях в проблемах, вызванных войной, тем самым создавая раскол в обществе, хотя нужно объединяться и совместно работать ради победы.

Свои соображения он изложил на личной странице Facebook.

"Чувство вины – это, на мой взгляд, деструктивная эмоция. Ее с детства насаждают у нас наши родители, потом – жены или мужья. Это удобный инструмент для манипулирования, но часто он работает не так, как хотелось бы тому, кто его использует. И вместо адекватного ребенка или партнера вы можете получить закомплексованного человека, который все время сомневается в себе и в чем-то себя обвиняет. Государство и общество также используют этот инструмент и делают это слишком упорно", – говорится в публикации.

Либкин написал, что многие украинцы сейчас живут с чувством вины: кто-то корит себя за то, что не служит, а кто-то за то, что делает недостаточно для победы.

"Если вы зайдете в соцсети, то увидите, что каждая вторая публикация посвящена обвинениям. Выехавшие за границу виноваты в том, что предали свою страну. Оставшиеся виноваты в том, что не заботятся о безопасности своих детей. Донатящие виновны в том, что донатят недостаточно. Те, кто говорит по-русски или разговаривал на нем раньше, виноваты в том, что началась война. И так далее. Не зря слова "обвинения" и "вина" имеют общие корни. Тот, кто обвиняет других, подсознательно пытается избавиться от собственного чувства вины, переложив его на кого-то другого", – написал ресторатор.

Савва Либкин убежден, что все, что украинцы делают для приближения победы, должно происходить не из-за чувства вины, а по искреннему желанию.

"Любая помощь не должна быть жертвоприношением. Делать нужно ради результата, а не для того, чтобы задобрить свою совесть. Не клеить этикетки на других, не пытаться разделить общество еще больше, чем оно разделено сейчас. А объединяться и вместе делать то, что можем. Делать из-за чувства долга, а не из-за чувства вины", – подчеркнул мужчина.

Ранее Герой Украины Владимир Жемчугов рассказал, что за границей уважают только богатых украинцев, а к остальным соотечественникам относятся пренебрежительно.