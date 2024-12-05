Одеський ресторатор Лібкін дуже емоційно звернувся до людей: що сталося

На його думку, українці часто звинувачують одне одного в соціальних мережах у проблемах, тим самим створюючи розкол у суспільстві.

Одеський ресторатор Савва Лібкін зазначив, що українці часто звинувачують одне одного в соціальних мережах у проблемах, спричинених війною, тим самим створюючи розкол у суспільстві, хоча натомість потрібно об’єднуватися та спільно працювати заради перемоги.

Свої міркування він виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Почуття провини – це, на мій погляд, деструктивна емоція. Її з дитинства насаджують в нас наші батьки, потім – дружини або чоловіки. Це зручний інструмент для маніпулювання, але часто він працює не так, як хотілося би тому, хто його використовує. І замість адекватної дитини або партнера ви можете отримати закомплексовану людину, яка весь час сумнівається в собі і у чомусь себе звинувачує. Держава і суспільство також використовують цей інструмент і роблять це занадто завзято", – йдеться в публікації.

Лібкін написав, що багато українців зараз живуть із почуттям провини: хтось картає себе за те, що не служить, а хтось – за те, що робить недостатньо для перемоги.

"Якщо ви зайдете у соцмережі, то побачите, що майже кожна друга публікація присвячена звинуваченням. Ті, хто виїхав за кордон, винні в тому, що зрадили свою країну. Ті, хто залишився, винні в тому, що не дбають про безпеку своїх дітей. Ті, хто донатять, винні в тому, що донатять недостатньо. Ті, хто розмовляє російською або розмовляв нею раніше, винні в тому, що почалася війна. І так далі. Не дарма слова "звинувачення" і "провина" мають спільне коріння. Той, хто звинувачує інших, підсвідомо намагається позбавитись власного почуття провини, переклавши його на когось іншого", – вважає ресторатор.

Савва Лібкін переконаний, що все, що українці роблять для наближення перемоги, має відбуватися не через почуття провини, а з щирого бажання.

"Будь-яка допомога не має бути жертвопринесенням. Робити треба заради результату, а не для того, щоб задобрити свою совість. Не клеїти етикетки на інших, не намагатися розділити суспільство ще більше, ніж воно розділено зараз. А об'єднуватися і разом робити те, що можемо. Робити через почуття обов'язку, а не через почуття провини", – наголосив чоловік.

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