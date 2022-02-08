Одессу накроет циклон "Роксана": когда ждать пика непогоды

Погода окончательно испортится.

Сегодня, 8 февраля, погода в Одессе будет находиться под влиянием циклона. Ожидается штормовой ветер и дождь.

Об этом пишет местное издание 048.ua.

Циклон по имени Роксана принесет северо-западный штормовой ветер, регион накроют осадки. Его шквальные порывы будут достигать 19-25 метров в секунду. Пик непогоды ожидается в обед.

Температура воздуха снизится сразу на 5 градусов Цельсия.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Ранее стало известно, что на этой неделе в Украине ожидается погожая, но иногда ветреная погода. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Еще теплее будет на западе – до 10 выше нуля. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега по всей территории Украины. На этой неделе синоптики советуют еще не отказываться от зимней одежды.