Одесу накриє циклон "Роксана": коли очікувати пік негоди 

Погода остаточно зіпсується.

Сьогодні, 8 лютого, погода в Одесі перебуватиме під впливом циклону. Очікується штормовий вітер та дощ.

Про це пише місцеве видання 048.ua.

Циклон на ім'я “Роксана” принесе північно-західний штормовий вітер, регіон накриють опади. Його шквальні пориви досягатимуть 19-25 метрів за секунду. Пік негоди очікується в обід.

Температура повітря знизиться одразу на 5 градусів за Цельсієм.

В Україні оголосили штормове попередження

Раніше стало відомо, що цього тижня в Україні очікується лагідна, але подекуди вітряна погода. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Ще тепліше буде на заході - до 10 вище нуля. Також можливі короткочасні опади у вигляді дощу та мокрого снігу по всій території України. Тож цього тижня синоптики радять ще не відмовлятися від зимового одягу.