Оформляла онлайн-кредиты: в Кривом Роге хакерша обманула 40 человек

Оформляла онлайн-кредиты: в Кривом Роге хакерша обманула 40 человек

Женщина незаконно получила 300 тысяч гривен.

33-летняя жительница Кривого Рога незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронных ящиков и аккаунтов в социальных сетях граждан.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Имея эту информацию, женщина обращалась к микрокредитные организаций и оформляла займы на других людей. Всего, по данным полиции, она обманула около 40 граждан более чем 300 тысяч гривен.

В рамках расследования даже удалось зафиксировать случай, когда злоумышленница через подбор пароля получила доступ к электронной почте потерпевшей с копиями документов и личными фото. Изъяв необходимую информацию, женщина получила доступ к BankID и зашла в приложение "Дія".

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Женщине объявили о подозрении. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе киберполиция задержала двух молодых людей, которые продавали через фальшивые интернет-магазины электронную, компьютерную и мобильную технику, которой просто не существовало.

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