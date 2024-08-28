Ограничение на переводы с карты на карту от НБУ: эксперт объяснил нюансы

НБУ с 1 октября 2024 года ограничил переводы с карты на карту суммой 150 тысяч гривен. Впрочем, это не коснется большинства украинцев.

Об этом Дмитрий Глинский, и. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины, сказал в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

"Абсолютное большинство клиентов не почувствует этого ограничения", – сказал он.

Эксперт объясняет, что полгода ограничивается сумма по использованию карт, этот лимит действует в рамках одного финансового учреждения. Если вы клиент нескольких банков, то лимит рассчитывается в пределах каждого отдельного. Они не пересекаются, не накладываются.

"Соответственно, это расширяет возможности людей на выполнение транзакций", — добавил Глинский.

Он добавил, что ограничение касается именно перечисления средств. Не ограничивается количество таких сделок.

"И это снимает вопрос относительно людей, которые приобщаются к большому количеству собраний. Никаких препятствий", – сказал он.

Состоятельные украинцы могут перечислять большие суммы без учета ограничений. Речь идет о перерасчете по реквизитам IBAN.

Чтобы не страдала деятельность волонтеров, НБУ предусмотрел для банков обязанность разработать определенные правила, по которым банки будут определять деятельность клиентов как волонтерскую и вправе при этом не применять к этим клиентам данное ограничение.

"Это должно снять потенциальную преграду законной волонтерской деятельности", — констатировал Глинский.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов между карточками физических лиц на полгода.

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