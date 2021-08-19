Осторожно — лифт: кто отвечает за неисправный подъемник

В Сети есть немало историй о оборванном лифте в доме.

В лентах новостей часто появляются новости о оборванный лифт, или о том, как кто-то застрял в нем. Бильность историй заканчиваются хорошо, но не мало есть и трагических.

Кто должен следить за этим и как часто их должны проверять? "Сніданок з 1+1" решил разобраться.

В Харькове подъемник сорвался с шестого этажа, а остановился аж на первом: в нем ехала молодая семья с маленьким ребенком. К счастью, никто не пострадал, все успели выскочить. Несколькими днями ранее в Одессе, лифт с пассажирами сорвался с пятого этажа. Мужчину и женщину, которые были внутри эвакуировали. Никто не пострадал.

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В Харькове подъемник сорвался с шестого этажа, а остановился аж на первом: в нем ехала молодая семья с маленьким ребенком. К счастью, никто не пострадал, все успели выскочить. Несколькими днями ранее в Одессе, лифт с пассажирами сорвался с пятого этажа. Мужчину и женщину, которые были внутри эвакуировали. Никто не пострадал.

Мама Юля вместе с маленьким Мирославчиком имели неприятность застрять в лифте. Мастер, которого вызвала через службу, ждала час. Учительница начальных классов Виктория в закрытом подъемнике времени провела на полчаса меньше, однако женщину изрядно напугала высота девятого этажа.

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Юрист Михаил Козачук отмечает: элементарный осмотр лифта должно быть каждый день: "лифтеров, электриком, электромонтажником — это уже решит ОСМД, кто в них в штате будет. Лифты должны подвергаться техническому обслуживанию — проводится раз в два года, если нет" горячей "необходимости проверять : жалобы жителей на ненормальную работу. Тогда проводят раньше это техническое обслуживание ".

Кроме этого лифты подлежат экспертному обследованию, во время которого специалисты определяют — есть лифт безопасным. Такой осмотр проводится по истечении срока эксплуатации;

реконструкции;

аварии или повреждения;

или выявления во время технического осмотра механического износа лифта.

Расходы на содержание лифтов оплачивают владельцы квартир дома. В случае возникновения проблем, если у вас ОСМД, то необходимо обращаться в компанию, которая обслуживает. Если же ваш дом находится в старом фонде, то обращаться в ЖЭК. Если там не реагируют — звонить на "горячую линию" городского совета.

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