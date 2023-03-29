Пик еще не пройден: цены на лук в дальнейшем будут расти

Европа, которая в большей степени снабжала ее из Польши и Нидерландов, сегодня тоже в поисках лука.

Пик цен на лук еще не пройден, прогнозируется дальнейший рост этого овоща, потому что до нового урожая достаточно далеко.

Об этом рассказал замруководителя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для Social.

Он заявил, что свои запасы Украина уже фактически использовала и сейчас идет поиск альтернативы на внешних рынках. В частности, речь идет об Узбекистане, Таджикистане и других странах, специализирующихся на ее выращивании.

"Но возникает проблема: мы не единственные покупатели. В Европе из-за засухи лук тоже не уродил. Европа, в большей степени поставлявшая его из Польши и Нидерландов, сегодня тоже в поисках лука. Поэтому на внешних рынках закупочная цена на нее достаточно высока. Соответственно., когда она уже приезжает в Украину, стоит довольно дорого", — сказал он.

Также на цену лука отыграл фактор погоды, особенно в период осени.

"Когда мы заготавливали урожай, собирали его с полей, осень была довольно прохладной, дождливо. Это повлияло на качество товара и его хранение", — говорит аграрий.

Еще одна причина подорожания овоща – это временная оккупация юга Украины, поскольку 35% поставок лука в Украине давала Херсонщина.

Впрочем, уже летом можно ожидать определенного снижения цен, когда будет достаточно собственных овощей, выращенных в открытом грунте. Все зависит от времени сбора той или иной культуры. Насыщение рынка и увеличение предложений автоматически сделают овощи не столь дорогой.

Напомним, в Украине подорожали огурцы: какова стоимость.

Цены на продукты – уже просто космос: что будет дальше

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