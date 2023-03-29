Пік ще не пройдено: ціни на цибулю надалі будуть зростати

Європа, яка більшою мірою постачала її з Польщі та Нідерландів, сьогодні теж у пошуках цибулі.

Пік цін на цибулю ще не пройдено, прогнозується подальше зростання цього овоча, тому що до нового врожаю доволі далеко.

Про це розповів заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук для Social.

Він поянив, що свої запаси Україна вже фактично використала й зараз триває пошук альтернативи на зовнішніх ринках. Зокрема, йдеться про Узбекистан, Таджикистан та інші країни, які спеціалізуються на її вирощуванні.

"Але виникає проблема: ми не єдині покупці. В Європі через посуху цибуля теж не вродила. Європа, яка більшою мірою постачала її з Польщі та Нідерландів, сьогодні теж у пошуках цибулі. Тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї є досить високою. Відповідно, коли вона вже приїжджає в Україну, то коштує досить дорого", - сказав він.

Також на ціну цибулі відіграв фактор погоди, особливо в період осені.

"Коли ми заготовляли врожай, збирали його з полів, осінь була доволі прохолодною, дощило. Це вплинуло на якість товару і його зберігання", — каже аграрій.

Ще одна причина здорожчання овоча - це тимчасова окупації півдня України, оскільки 35% поставок цибулі в Україні давала Херсонщина.

Втім, уже влітку можна очікувати певного зниження цін, коли буде достатньо власних овочів, вирощених у відкритому ґрунті. Усе залежатиме від часу збору тієї чи іншої культури. Насичення ринку й збільшення пропозицій автоматично зробить городину не такою дорогою.

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