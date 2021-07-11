Под Кривым Рогом мужчина упал в выгребную яму и погиб

Под Кривым Рогом мужчина упал в выгребную яму и погиб

Тело мужчины доставали спасатели.

В Криворожском районе 70-летний мужчина утонул в нечистотах. Пенсионер упал в выгребную яму и не смог самостоятельно выбраться.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня, 11 июля, в Службу спасения обратились сотрудники Нацполиции и сообщили, что в селе Сергеевка Криворожского района в выгребную яму на территории частного домовладения упал человек и погиб.

"Сотрудники Службы спасения с помощью пожарного лома и кувалды разобрали верхнюю части конструкции выгребной ямы и с помощью спасательной веревки изъяли тело 70-летнего мужчины", — рассказывают в ГСЧС.

Напомним, что в Арцизе Одесской области трагически погибла 16-летняя девушка. Она упала в яму с нечистотами и задохнулась вредными парами.

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