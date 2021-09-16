Под Одессой из машины похитили полмиллиона долларов

Под Одессой из машины похитили полмиллиона долларов

Воры разбили заднее стекло автомобиля.

В селе Сычавка из автомобиля Mitsubishi Lancer неизвестные похитили 450 тысяч долларов США (12 млн грн). Машина была припаркована на автозаправке.

Как сообщили "Думской" в полиции, воры разбили заднее стекло, вытащили сумку и полиэтиленовый пакет с деньгами.

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Машина принадлежит мужчине 1983 года рождения, менеджеру продовольственной компании.

Правоохранители ввели план "Перехват". Открыто уголовное производство по 185 статье.

Напомним, в Одессе пятеро неизвестных мужчин в медицинских масках напали на предпринимательницу у входа на территорию промрынка "Новый город" и вырвали у женщины из рук две сумки с деньгами.

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