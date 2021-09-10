За кофе с пистолетом: в Одессе мужчина пытался ограбить киоск

За кофе с пистолетом: в Одессе мужчина пытался ограбить киоск

Горе-грабитель задержан.

В Одессе мужчина через окошко заказал кофе и сигарет, а затем, угрожая оружием, потребовал от продавщицы выручку.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 сентября.

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Правда, денег в кассе не оказалось, поэтому грабителю пришлось бежать с места преступления ни с чем. Полиция быстро вышла на его след.

Дома у него изъяли пистолет и отдали на экспертизу. Теперь 35-летнему злоумышленнику за разбой грозит до семи лет за решеткой. Сейчас он в СИЗО ждет решения суда относительно меры пресечения.

"Вышел вечером в киоск, вооружился пистолетом пневматическим. Подошел к ночному киоску, заказал пачку сигарет. Мне продавщица открыла, а я в это время достал пневматический пистолет и начал ей угрожать, требовать деньги", — рассказал задержанный.

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Напомним, в Одессе злоумышленники ограбили палатки туристов и забрали личные вещи людей, которые в них жили. Среди "улова" были документы, поэтому грабители решили их вернуть, но это для них стало роковым решением.

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