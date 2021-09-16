Під Одесою з машини викрали пів мільйона доларів

Злодії розбили заднє скло автівки.
У селі Сичавка з автівки Mitsubishi Lancer невідомі викрали 450 тисяч доларів США (12 млн грн). Машина була припаркована на автозаправці.
Як повідомили "Думській" у поліції, злодії розбили заднє скло, витягли сумку та поліетиленовий пакет з грошима.
Машина належить чоловікові 1983 року народження, менеджеру продовольчої компанії.
Правоохоронці ввели план "Перехоплення". Відкрито кримінальне провадження за 185 статею.
Нагадаємо, в Одесі п'ятеро невідомих чоловіків у медичних масках напали на підприємницю біля входу на територію промринку "Нове місто" і вирвали у жінки з рук дві сумки з грошима.