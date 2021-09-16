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Під Одесою з машини викрали пів мільйона доларів

Під Одесою з машини викрали пів мільйона доларів

pixabay.com

Злодії розбили заднє скло автівки.

У селі Сичавка з автівки Mitsubishi Lancer  невідомі викрали 450 тисяч доларів США (12 млн грн). Машина була припаркована на автозаправці.

Як повідомили "Думській" у поліції,  злодії розбили заднє скло, витягли сумку та поліетиленовий пакет з грошима.

Машина належить  чоловікові 1983 року народження, менеджеру продовольчої компанії.

Правоохоронці ввели план "Перехоплення". Відкрито кримінальне провадження за 185 статею.

Нагадаємо, в Одесі п'ятеро невідомих чоловіків у медичних масках напали на підприємницю біля входу на територію промринку "Нове місто" і вирвали у жінки з рук дві сумки з грошима.

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