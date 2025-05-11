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- Украина
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Премьер Британии посетил ресторан крымскотатарской кухни в Киеве (видео)
Премьер Британии Кир Стармер во время визита в Киев посетил ресторан крымскотатарской кухни.
Во время визита в Киев 10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил ресторан крымскотатарской кухни Musafir.
Об этом сообщили на странице заведения в соцсетях.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что это был «крутой и красноречивый жест».
«В следующий раз — в освобожденном от российских варваров Бахчисарае», — отметил Чубаров.
В Musafir ответили в комментариях под видео, что Стармер заказал у них всего понемногу.
«Знакомился с кухней: янтики, чибереки, мясо», — добавили там.
В память о визите в ресторан премьеру подарили крымскотатарскую посуду.
Раньше мы писали, какие блюда ели Стармер, Макрон, Туск и Мерц во время визита в Киев.