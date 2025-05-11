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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Премьер Британии посетил ресторан крымскотатарской кухни в Киеве (видео)

Премьер Британии Кир Стармер во время визита в Киев посетил ресторан крымскотатарской кухни.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Стармер в "Мусафире"

Стармер в «Мусафире»

Во время визита в Киев 10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил ресторан крымскотатарской кухни Musafir.

Об этом сообщили на странице заведения в соцсетях.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что это был «крутой и красноречивый жест».

«В следующий раз — в освобожденном от российских варваров Бахчисарае», — отметил Чубаров.

В Musafir ответили в комментариях под видео, что Стармер заказал у них всего понемногу.

«Знакомился с кухней: янтики, чибереки, мясо», — добавили там.

В память о визите в ресторан премьеру подарили крымскотатарскую посуду.

Раньше мы писали, какие блюда ели Стармер, Макрон, Туск и Мерц во время визита в Киев.

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