Премьер Британии посетил ресторан крымскотатарской кухни в Киеве (видео)

Стармер в «Мусафире»

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Во время визита в Киев 10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил ресторан крымскотатарской кухни Musafir.

Об этом сообщили на странице заведения в соцсетях.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что это был «крутой и красноречивый жест».

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«В следующий раз — в освобожденном от российских варваров Бахчисарае», — отметил Чубаров.

В Musafir ответили в комментариях под видео, что Стармер заказал у них всего понемногу.

«Знакомился с кухней: янтики, чибереки, мясо», — добавили там.

В память о визите в ресторан премьеру подарили крымскотатарскую посуду.

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Дата публикации 17:50, 11.05.25 Количество просмотров 5 Премьер Британии посетил ресторан крымскотатарской кухни в Киеве

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