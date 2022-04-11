Президент Украины создал еще одну военную администрацию в Донецкой области

Президент Украины создал еще одну военную администрацию в Донецкой области

В Константиновке заработала военная администрация.

В Донецкой области создана еще одна военная администрация.

Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно указу в Константиновке Донецкой области создана военная администрация.

"Приказываю образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", – говорится в указе президента.

Указ вступил в силу со дня его обнародования.

Напомним, заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что Россия проиграла Украине информационную войну, несмотря на попытки плодить фейки об ВСУ.

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