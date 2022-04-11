Президент України створив ще одну військову адміністрацію у Донецькій області

Президент України створив ще одну військову адміністрацію у Донецькій області

У Костянтинівці запрацювала військова адміністрація.

В Донецькій області створено ще одну військову адміністрацію.

Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з указом у Костянтинівці Донецької області створено військову адміністрацію.

"Наказую утворити Костянтинівську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Донецькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в указі президента.

Указ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, Росія програла Україні інформаційну війну, попри намагання плодити фейки про ЗСУ.

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