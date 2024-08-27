"Причины разные": Зеленский о сложностях с возвращением "азовцев"

Есть сложности с возвращением пленных бойцов "Азова". И причины разные.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина-2024. Независимость".

Украинский лидер подчеркнул: для него важно, чтобы семьи пленных понимали, что происходит.

"Есть сложности с возвращением "азовцев". Разные причины. Наверное, нужно, чтобы семьи знали все эти вызовы и сложности"

На Ставке утвердили соответствующий формат взаимодействия с семьями и работу по согласованию списков. Теперь их согласовывают Главное управление разведки, Служба безопасности, Уполномоченный ВР по правам человека и Служба внешней разведки Украины. Они задают друг другу вопросы, которые им задают семьи или представители пленных. Это делается публично.

"Эти вопросы они будут задавать в Центре возвращения пленных. Также верим, что найдут ответ", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что возвращение к 24 августа – это только совпадение. Такие вещи не делаются к праздникам.

"Борьба за каждого человека – это не о празднике. Это о ежедневной работе", – подытожил украинский главнокомандующий.

Ранее мы писали о том, что Украине нужно вернуть домой из-за границы 7,5 миллиона украинцев – и взрослых, и детей. Это, а также вывод из "тени" налогоплательщиков нужно, чтобы справиться с вызовами по денежным выплатам для 10,8 миллиона пенсионеров.

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