"Причини різні": Зеленський про складнощі з поверненням "азовців"

Сім'ї бійців мають право бути в курсі ситуації.
Наразі є складнощі з поверненням полонених бійців "Азову". І причини є різні.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".
Український лідер наголосив: для нього важливо, щоб сім'ї полонених розуміли, що відбувається.
"Є складнощі з поверненням "азовців". Різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі"
На Ставці затвердили відповідний формат з взаємодії з родинами та роботу щодо узгодження списків. Тепер їх погоджують Головне управління розвідки, Служба безпеки, Уповноважений ВР з прав люди та Служба зовнішньої розвідки України. Вони ставлять одне одному питання, які їм ставлять родини чи представники полонених. Це робиться публічно.
"Ці питання вони ставитимуть в Центрі повернення полонених. Також віримо, що знайдуть відповідь", – сказав глава держави.
Зеленський додав, що повернення до 24 серпня – це лише збіг. Такі речі не робляться до свят.
"Боротьба за кожну людину – це не про свято. Це про щоденну роботу", – підсумував український головнокомандувач.
Раніше ми писали про те, що Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців – і дорослих, і дітей. Це, а також виведення з "тіні" платників податків потрібно, аби впоратися з викликами щодо грошових виплат для 10,8 мільйона пенсіонерів.
Читайте також: