Приехали в гости: в Херсоне мать с маленьким ребенком жила на автостанции

Приехали в гости: в Херсоне мать с маленьким ребенком жила на автостанции

Полиция составила протокол на мать.

В Херсоне на территории автостанции полицейские обнаружили женщину с маленьким ребенком. Они там находились уже несколько дней.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Также читайте Заблокировали "скорую": в Николаеве чуть не погиб ребенок

На место прибыли сотрудники сектора противодействия домашнему насилию ГУНП. На автостанции они увидели 31-летнюю женщину вместе с годовалым сыном и сожителем.

Во время беседы она объяснила, что действительно несколько дней с семьей провела на автостанции. А в город они прибыли якобы в гости к куму. Также со слов матери, постоянного места жительства они не имеют, поэтому часто переезжают в гости к друзьям и родственникам.

Полицейские выяснили, что в Новой Каховке у женщины живет мать, связались с ней и сообщили о ситуации с дочерью и внуком. Бабушка согласилась принять родных.

На мать малыша работники полиции составили протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, в поселке Котовского пять дней отец выгонял свою 21-летнюю жену вместе с маленьким ребенком на улицу. Они ночевали на улице.

Новости недели: покалеченный ребенок - кто поиздевался над 7-летним мальчиком из Черкасс

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку