Притула объяснил, почему украинское общество начинает раскалываться

Та сплоченность, которую мы испытывали и переживали в первые месяцы после начала полномасштабной войны, и то состояние в обществе, которое есть сейчас, несколько отличаются. В сторону ухудшения, не улучшения.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал общественный деятель и волонтер Сергей Притула.

Почему произошел раскол в обществе

По мнению Притулы, ситуация усугубилась по нескольким причинам:

Российские ИПСО никуда не исчезли, напротив они остаются очень мощными. Иногда россияне сами придумывают фейки, иногда подхватывают чувствительные темы для украинского общества, которое сегодня переживает один из самых больших периодов обострения чувства справедливости. Слишком рано часть людей, от которых зависят решения, на которые ориентируются люди в стране, стали больше переживать за какие-то эфемерные выборы, а не за текущее положение дел на фронте.

"Наслоение этих причин приводит к нервозности достаточно уставшего и истощенного войной украинского общества. Конечно, тяжелее всего тем, кто непосредственно с оружием в руках на передовой. Тотальная война не может не отражаться на ментальном здоровье, на коммуникационных способностях всем, кто проживает в Украине и вне ее", — говорит волонтер.

По мнению Притулы, нужно с частичным пониманием относиться к состоянию дело сегодня. И делать все для того, чтобы изо всех сил это единство сдерживать тем или иным способом.

"Все наши проекты, являющиеся общим знаменателем, факт помощи военным — это лишь верхушка айсберга. На самом деле очень важно, чтобы люди испытывали вовлеченность в какие-то важные процессы. И они видели их масштаб и чувствовали, что нет ничего невозможного, если мы все вместе.

По мнению Притулы, мы бы не получили столько поддержки от всего цивилизованного мира в этой страшной войне, если бы не два главных момента: устойчивость украинского воина и единство украинского общества.

"Это был лучший период, когда все срывали топоры, которые были наточены друг на друга, и вместе приобщались к делу обороны государства и поддержке нашего воинства", — утверждает Сергей Притула.

Да, сейчас все немного шатко. Но нужно работать с людьми и общаться друг с другом.

"Потому что как только нас будут разделены, нас будут уничтожены", — резюмировал Притула.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: Про долг Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

Ранее общественный деятель, основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал, собирается ли мобилизоваться.

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