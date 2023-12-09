Проблема в деньгах: как могут решить проблему с подтоплением метро в Киеве

Остановить подтопление метро в Киеве могут благодаря технологиям. В частности, с помощью жидкого стекла.

Об этом сообщил архитектор Анатолий Фролов.

Как отмечается, эпизод с подтоплением уже происходил – например, на станции метро "Университет". Тогда проблему решили, когда залили трещины жидким стеклом.

“На сегодняшний день есть много технологий, которые остановят воду. С водой не будет большой проблемы, это можно закрыть... Есть много иностранных технологий, когда мы наносим специальный слой и этот слой становится стеклом. Он проникает в воду: чем больше вода идет, тем дальше он заходит в почву... Это не проблема – проблема в деньгах”, — подчеркнул архитектор.

Напомним, что в Киеве из-за закрытия метро изменили дорожное движение на Лыбидской площади.

Читайте ведущие новости дня: