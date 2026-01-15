Программа Метинвеста Ахметова по возвращению украинской молодежи из-за границы признана лучшей в Украине

Реклама

Группа Метинвест получила награду национальной премии HR Brand Украина за проект Steel Force, направленный на привлечение и возвращение молодежи к работе в Украине. Еще один проект Метинвеста, программа развития кросскультурных навыков, вошел в финал премии в номинации «Культурный код компании».

Программа стажировки Steel Force была запущена Метинвестом в начале 2025 года – для украинских студентов, получающих высшее образование в Великобритании. Ключевая цель проекта – создать для молодежи возможности построения карьеры в международной компании и привлечь будущих специалистов к восстановлению Украины и развитию отечественного горно-металлургического комплекса.

По результатам отбора более 20 студентов прошли оплачиваемую стажировку на предприятиях Метинвеста в Украине и за рубежом. Участники работали по индивидуальным программам по направлениям финансов, инвестиций, инжиниринга, продаж, HR и других функций, а также получали менторскую поддержку от опытных сотрудников компании. Отдельный акцент был сделан на интеграции молодежи в корпоративную культуру и долгосрочное сотрудничество с Украиной.

В рамках премии HR Brand Украина за победу соревновались 50 украинских и международных компаний, которые представили более 70 HR-проектов в 15 номинациях. По словам организаторов, все проекты объединяет человекоцентрический подход, позволяющий компаниям адаптироваться к вызовам войны и сохранять кадровый потенциал.