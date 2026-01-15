Програма Метінвесту Ахметова з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою в Україні

Реклама

Група Метінвест здобула відзнаку національної премії HR Brand Україна за проєкт Steel Force, спрямований на залучення та повернення молоді до роботи в Україні. Ще один проєкт Метінвесту, програма розвитку кроскультурних навичок, увійшов до фіналу премії в номінації «Культурний код компанії».

Програма стажування Steel Force була запущена Метінвестом на початку 2025 року - для українських студентів, які здобувають вищу освіту у Великій Британії. Ключова мета проєкту - створити для молоді можливості побудови кар’єри в міжнародній компанії та залучити майбутніх фахівців до відбудови України та розвитку вітчизняного гірничо-металургійного комплексу.

За результатами відбору понад 20 студентів пройшли оплачуване стажування на підприємствах Метінвесту в Україні та за кордоном. Учасники працювали за індивідуальними програмами в напрямах фінансів, інвестицій, інжинірингу, продажів, HR та інших функцій, а також отримували менторську підтримку від досвідчених співробітників компанії. Окремий акцент було зроблено на інтеграції молоді в корпоративну культуру та довгостроковій співпраці з Україною.

Загалом у межах премії HR Brand Україна за перемогу змагалися 50 українських і міжнародних компаній, які представили понад 70 HR-проєктів у 15 номінаціях. За словами організаторів, усі проєкти об’єднує людиноцентричний підхід, що дозволяє компаніям адаптуватися до викликів війни та зберігати кадровий потенціал.