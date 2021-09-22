Протесты в Днепре: городских чиновников и коммунальщиков обвиняют в беспределе

Протесты в Днепре: городских чиновников и коммунальщиков обвиняют в беспределе

От нападений "Муниципальной охраны" в Днепре пострадали и предприниматели, и журналисты.

Более сотни людей собралась в среду, 22 сентября, у областной прокуратурой в городе Днепре, требуя расследований дел против городских чиновников. Самые резонансные из них касаются избиения людей коммунальщиками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В июле этого года сотрудники "Муниципальной охраны" в Днепре набросилась на журналистов двух местных каналов, освещавших конфликт вокруг рекламных щитов. Медийщиков избили, а технику — повредили.

Три года назад во время столкновений с той же "Муниципальной охраной" пострадали предприниматели. Коммунальщики экскаваторами сносили их торговые точки под предлогом непродленных договоров аренды. Травмы тогда получили владельцы киосков, которые пытались защитить свое имущество.

Несмотря на то, что суд признал действия горсовета незаконными — убытков предпринимателям так и не компенсировали.

"У нас было решение суда о запрете сноса — мы им его предъявлять. Но городской совет решил проигнорировать это решение", — рассказал председатель ОО" Самозащита предпринимателей" Виктор Боровинский.

По его словам, на сегодня уже есть решение Верховного суда, которым подтверждено, что действия городской власти были незаконными.

Новости Украины: в Днепре протестующие требовали расследований дел против коммунальщиков

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