Протести в Дніпрі: міських посадовців та комунальників звинувачують у свавіллі

Протести в Дніпрі: міських посадовців та комунальників звинувачують у свавіллі

Від нападів "Муніципальної варти" у Дніпрі постраждали і підприємці, і журналісти.

Понад сотня людей зібралася у середу, 22 вересня, біля обласною прокуратурою у місті Дніпрі, вимагаючи розслідувань справ проти міських посадовців. Найрезонансніші з них стосуються побиття людей комунальниками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У липні цього року співробітники "Муніципальної варти" в Дніпрі накинулася на журналістів двох місцевих каналів, які висвітлювали конфлікт довкола рекламних щитів. Медійників побили, а техніку - пошкодили.

Три роки тому під час сутичок з тією ж таки "Муніципальною вартою" постраждали підприємці. Комунальники екскаваторами зносили їхні торговельні точки начебто через через не продовжені договори оренди. Травм тоді зазнали власники кіосків, які намагалися захистити своє майно.

Попри те, що суд визнав дії міськради незаконними – збитків підприємцям так і не компенсували.

“У нас було рішення суду про заборону знесення - ми їм його пред'являти. Але міська рада вирішила проігнорувати це рішення”, - розповів голова ГО “Самозахист підприємців" Віктор Боровинський.

За його словами, на сьогодні вже є рішення Верховного суду, яким підтверджено, що дії міської влади були незаконними.

Новини України: у Дніпрі протестувальники вимагали розслідувань справ проти комунальників

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