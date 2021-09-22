Знищення Содому: вчені розгадали таємницю біблійного міста

Історики вважають, що саме катастрофа Талль-ель-Хамаму стала праобразом для біблійної розповіді про зруйнування Богом Содома і Гомори.

Близько 3600 років тому на жителів стародавнього близькосхідного міста, яке називається Талль-ель-Хамам, що у долині річки Йордан, упав величезний метеорит.

Про це інформує Scitechdaily.

На той час місто було дуже розвиненим — у 10 разів більшим за Єрусалим та у 5 разів більшим за Єрихон. Під час розкопок археологи знайшли обвуглені людські останки, а також будівлі, метали і кераміку, які розплавилися при температурі понад 2 тисячі градусів Цельсія. Крім того, у ґрунті виявили частки заліза, кремнезему і кристали кварцу, що тріснули під дуже високим тиском — через вибух або надпотужний удар.

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За словами вчених, місто було знищене через падіння метеориту. Удар був аналогічний Тунгуському метеориту 1908 року, коли 60-метрова комета або астероїд вдарили по східному Сибіру, викликавши вибух потужністю 12 мегатонн.

Звичайно, доказів, що Таль-ель-Хаммам був дійсно біблійним Содомом, немає. Проте деякі історики вважають, що саме катастрофа Талль-ель-Хамаму стала праобразом для біблійної розповіді про зруйнування Богом Содома і Гомори.

"Космічний удар міг спричинити усну розповідь про гнів Бога на два міста. Руйнування Содому також детально описано в Корані. За останні роки з'явилися і інші наукові пояснення древніх біблійних легенд, зокрема припущення про те, що кущ вогню був викликаний палаючою природною нафтою і що причиною падіння стін Єрихону міг стати землетрус", — йдеться у доповіді в журналі Nature Scientific Report.

"Розповіді в Книзі Буття узгоджуються з вибухом. Але немає ніяких наукових доказів того, що це зруйноване місто дійсно був старозавітним Содомом", — зауважив Джеймс Кеннетт, почесний професор наук про Землю Каліфорнійського університету.

Нагадаємо, що у Великій Британії знайдено давній метеорит, який може допомогти зрозуміти історію зародження життя.

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