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Знищення Содому: вчені розгадали таємницю біблійного міста

Знищення Содому: вчені розгадали таємницю біблійного міста

wikipedia.org

Історики вважають, що саме катастрофа Талль-ель-Хамаму стала праобразом для біблійної розповіді про зруйнування Богом Содома і Гомори.  

Близько 3600 років тому на жителів стародавнього близькосхідного міста, яке називається Талль-ель-Хамам, що у долині річки Йордан, упав величезний метеорит.

Про це інформує Scitechdaily.

На той час місто було дуже розвиненим — у 10 разів більшим за Єрусалим та у 5 разів більшим за Єрихон. Під час розкопок археологи знайшли обвуглені людські останки, а також будівлі, метали і кераміку, які розплавилися при температурі понад 2 тисячі градусів Цельсія. Крім того, у ґрунті виявили частки заліза, кремнезему і кристали кварцу, що тріснули під дуже високим тиском — через вибух або надпотужний удар.

За словами вчених, місто було знищене через падіння метеориту. Удар був аналогічний Тунгуському метеориту 1908 року, коли 60-метрова комета або астероїд вдарили по східному Сибіру, викликавши вибух потужністю 12 мегатонн.

Звичайно, доказів, що Таль-ель-Хаммам був дійсно біблійним Содомом, немає. Проте деякі історики вважають, що саме катастрофа Талль-ель-Хамаму стала праобразом для біблійної розповіді про зруйнування Богом Содома і Гомори.  

"Космічний удар міг спричинити усну розповідь про гнів Бога на два міста. Руйнування Содому також детально описано в Корані. За останні роки з'явилися і інші наукові пояснення древніх біблійних легенд, зокрема припущення про те, що кущ вогню був викликаний палаючою природною нафтою і що причиною падіння стін Єрихону міг стати землетрус", — йдеться у доповіді в журналі Nature Scientific Report.

"Розповіді в Книзі Буття узгоджуються з вибухом. Але немає ніяких наукових доказів того, що це зруйноване місто дійсно був старозавітним Содомом", — зауважив Джеймс Кеннетт, почесний професор наук про Землю Каліфорнійського університету.

Нагадаємо, що у Великій Британії знайдено давній метеорит, який може допомогти зрозуміти історію зародження життя.

Трунар із Індонезії розбагатів після падіння метеориту на його будинок

Трунар із Індонезії розбагатів після падіння метеориту на його будинок

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