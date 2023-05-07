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"ПВО в каждом бандеровском дворе" — Ким о Николаеве

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1560
Время на прочтение
1 мин
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"ПВО в каждом бандеровском дворе" — Ким о Николаеве

ПВО работает / Фото: Александр Павлюк

Глава Николаевской области эмоционально прокомментировал обстрелы города.

После третьего взрыва в Николаеве глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким оставил в социальных сетях комментарии о ситуации.

"Да отстаньте вы от Нико (Николаева — ред.) У нас здесь все скучно... ПВО в каждом бандеровском дворе", — сказал он.

Также он плюсует о том, что зарева после очередного взрыва не последовало. Поэтому он надеется на работу ПВО над городом.

© Виталий Ким
Фото: Виталий Ким

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги !

Напомним, что оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.

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Просмотры
1560
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