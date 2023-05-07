"ПВО в каждом бандеровском дворе" — Ким о Николаеве

Глава Николаевской области эмоционально прокомментировал обстрелы города.
После третьего взрыва в Николаеве глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким оставил в социальных сетях комментарии о ситуации.
"Да отстаньте вы от Нико (Николаева — ред.) У нас здесь все скучно... ПВО в каждом бандеровском дворе", — сказал он.
Также он плюсует о том, что зарева после очередного взрыва не последовало. Поэтому он надеется на работу ПВО над городом.
Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги !
Напомним, что оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.
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