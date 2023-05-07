"ПВО в каждом бандеровском дворе" — Ким о Николаеве

После третьего взрыва в Николаеве глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким оставил в социальных сетях комментарии о ситуации.

"Да отстаньте вы от Нико (Николаева — ред.) У нас здесь все скучно... ПВО в каждом бандеровском дворе", — сказал он.

Также он плюсует о том, что зарева после очередного взрыва не последовало. Поэтому он надеется на работу ПВО над городом.

Фото: Виталий Ким

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Напомним, что оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.