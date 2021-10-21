Пятница будет очень теплой: прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 октября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.
В пятницу, 22 октября, в Украине будет сухо и тепло.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь на Закарпатье небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19°, на юге страны до 22°.
В Киеве 22 октября также осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.