- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетный террор в Харькове: госпитализирован еще один ребенок
Обстрел Харькова еще раз подтверждает, что Россия продолжает сознательный террор против гражданского населения, игнорируя религиозные праздники и международное право.
В Харькове российская баллистическая ракета сегодня утром попала в многоэтажку, в результате чего пострадали мирные жители, среди которых уже девять детей.
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Госпитализирован еще один 12-летний мальчик, попавший под террористический обстрел. Поэтому вместе есть девять пострадавших детей», — отметил Терехов.
Удар произошел именно в Страстную пятницу, в канун Пасхи, что вызвало волну возмущения среди украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский также резко отреагировал на атаку РФ:
«Нужно быть откровенной сволочью, чтобы наносить ракетные удары по мирному городу в Страстную пятницу, перед Пасхой», — заявил глава государства.
Напомним, в результате обстрела Харькова количество пострадавших возросло до 112.