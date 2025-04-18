Ракетный террор в Харькове: госпитализирован еще один ребенок

Атака РФ на Харьков / © Владимир Зеленский

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В Харькове российская баллистическая ракета сегодня утром попала в многоэтажку, в результате чего пострадали мирные жители, среди которых уже девять детей.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Госпитализирован еще один 12-летний мальчик, попавший под террористический обстрел. Поэтому вместе есть девять пострадавших детей», — отметил Терехов.

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Удар произошел именно в Страстную пятницу, в канун Пасхи, что вызвало волну возмущения среди украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский также резко отреагировал на атаку РФ:

«Нужно быть откровенной сволочью, чтобы наносить ракетные удары по мирному городу в Страстную пятницу, перед Пасхой», — заявил глава государства.

Напомним, в результате обстрела Харькова количество пострадавших возросло до 112.