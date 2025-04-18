В Киеве переполох из-за контейнера с радиационной отметкой: что произошло

Контейнер с отметкой о радиации испугал киевлян

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В Киеве произошел переполох из-за контейнера с отметкой о радиации. Подозрительную находку обнаружили в четверг в Академгородке, возле баков с мусором по улице Василия Стуса.

Место огородили ограничительной лентой. Местных жителей очень испугала отметка о радиации на контейнере.

В полиции Киева говорят, что охраняли место находки до прибытия спасателей. Пока неизвестно, как контейнер попал на эту территорию.

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«Контейнер — это обычный пожарный датчик еще советских времен, в котором используются радиоактивные элементы. Но он не представляет никакой угрозы жизни или здоровью жителей. Специалисты Киевской аварийно-спасательной службы (КАСС) забрали его со двора и передадут на утилизацию. Так что угрозы распространения радиации не было», — рассказали ТСН.ua в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Ранее ТСН.ua рассказывал о масштабном пожаре в Киеве: что горит.