РФ атаковала Кировоградскую область: поврежден объект энергетики

Прошло без пострадавших.
В ночь на вторник, 2 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Кировоградскую область. Поврежден энергетический объект.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
"Во время очередной вражеской дроновой атаки в Кировоградской области поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован", — говорится в сообщении.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.
Как сообщалось, ночью 2 апреля российские оккупанты ударили по Украине "Шахедами" . Силами и средствами противовоздушной обороны девять дронов были уничтожены.