РФ атаковала Кировоградскую область: поврежден объект энергетики

В ночь на вторник, 2 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Кировоградскую область. Поврежден энергетический объект.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Во время очередной вражеской дроновой атаки в Кировоградской области поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован", — говорится в сообщении.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщалось, ночью 2 апреля российские оккупанты ударили по Украине "Шахедами" . Силами и средствами противовоздушной обороны девять дронов были уничтожены.

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