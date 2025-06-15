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- Украина
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РФ атаковала Кременчуг "Шахедами" и ракетами: самая массовая атака с начала войны
Кременчуг оказался под комбинированной атакой крылатых и аэробалистических ракет.
В ночь на 15 июня 2025 года по Кременчугу и району было применено немало российского оружия.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
массировано "Шахеды" (~30-40 штук);
крылатые ракеты типа "Калибр";
аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
предварительно баллистические ракеты типа "Искандер-М".
Также сообщалось о ряде взрывов в Полтавской области.
Пока нет официальной информации о последствиях российской атаки или жертвы.
Продолжается доразведка.
Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги в областях.
Напомним, в ночь на 13 июня россияне атаковали Украину дронами.