РФ атаковала Кременчуг "Шахедами" и ракетами: самая массовая атака с начала войны

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 15 июня 2025 года по Кременчугу и району было применено немало российского оружия.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

массировано "Шахеды" (~30-40 штук);

крылатые ракеты типа "Калибр";

аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

предварительно баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Также сообщалось о ряде взрывов в Полтавской области.

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Пока нет официальной информации о последствиях российской атаки или жертвы.

Продолжается доразведка.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги в областях.

Напомним, в ночь на 13 июня россияне атаковали Украину дронами.

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