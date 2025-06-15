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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ атаковала Кременчуг "Шахедами" и ракетами: самая массовая атака с начала войны

Кременчуг оказался под комбинированной атакой крылатых и аэробалистических ракет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 15 июня 2025 года по Кременчугу и району было применено немало российского оружия.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

  • массировано "Шахеды" (~30-40 штук);

  • крылатые ракеты типа "Калибр";

  • аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

  • предварительно баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Также сообщалось о ряде взрывов в Полтавской области.

Пока нет официальной информации о последствиях российской атаки или жертвы.

Продолжается доразведка.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги в областях.

Напомним, в ночь на 13 июня россияне атаковали Украину дронами.

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