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- Украина
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Российские беспилотники ночью атаковали Украину: в каком направлении летят
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 15 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.
БПЛА в восточной части Житомирщины, курс юго-западный.
БПЛА в восточной и северной частях Киевщины, курс западный.
БПЛА в западной и южной частях Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА в юго-западной части Харьковской области, курс южный.
БПЛА в северной, восточной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в северной части Днепропетровщины постоянно меняют курс.
БПЛА в центральной и восточной частях Кировоградщины, курс юго-западный.
БПЛА в северной части Николаевщины, курс северный.
БпЛА в центральной и восточной частях Черкасской области, курс юго-западный.
БпЛА в южной части Житомирщины, курсом Винницкой области.
Напомним, что предыдущей ночью дроны снова атаковали Украину. В частности, группы БПЛА фиксировали в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы. Из-за атаки на Днепропетровщине есть повреждения на территории предприятий.
В частности, ночью РФ ударила по Запорожью 14 "Шахедами" . В результате атаки пострадали двое полицейских. Они получили осколочные ранения конечностей.