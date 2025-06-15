Российские беспилотники ночью атаковали Украину: в каком направлении летят

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 15 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

БПЛА в восточной части Житомирщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной и северной частях Киевщины, курс западный.

БПЛА в западной и южной частях Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в юго-западной части Харьковской области, курс южный.

БПЛА в северной, восточной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Днепропетровщины постоянно меняют курс.

БПЛА в центральной и восточной частях Кировоградщины, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Николаевщины, курс северный.

БпЛА в центральной и восточной частях Черкасской области, курс юго-западный.

БпЛА в южной части Житомирщины, курсом Винницкой области.

Напомним, что предыдущей ночью дроны снова атаковали Украину. В частности, группы БПЛА фиксировали в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

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В Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы. Из-за атаки на Днепропетровщине есть повреждения на территории предприятий.

В частности, ночью РФ ударила по Запорожью 14 "Шахедами" . В результате атаки пострадали двое полицейских. Они получили осколочные ранения конечностей.