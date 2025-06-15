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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российские беспилотники ночью атаковали Украину: в каком направлении летят

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

  • БПЛА в восточной части Житомирщины, курс юго-западный.

  • БПЛА в восточной и северной частях Киевщины, курс западный.

  • БПЛА в западной и южной частях Черниговщины, курс юго-западный.

  • БпЛА в юго-западной части Харьковской области, курс южный.

  • БПЛА в северной, восточной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.

  • БпЛА в северной части Днепропетровщины постоянно меняют курс.

  • БПЛА в центральной и восточной частях Кировоградщины, курс юго-западный.

  • БПЛА в северной части Николаевщины, курс северный.

  • БпЛА в центральной и восточной частях Черкасской области, курс юго-западный.

  • БпЛА в южной части Житомирщины, курсом Винницкой области.

Напомним, что предыдущей ночью дроны снова атаковали Украину. В частности, группы БПЛА фиксировали в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы. Из-за атаки на Днепропетровщине есть повреждения на территории предприятий.

В частности, ночью РФ ударила по Запорожью 14 "Шахедами" . В результате атаки пострадали двое полицейских. Они получили осколочные ранения конечностей.

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