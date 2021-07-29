Роды в поезде "Киев-Ужгород": ребенок находится в реанимации

Роды в поезде "Киев-Ужгород": ребенок находится в реанимации

Мать запретила медикам рассказывать о состоянии мальчика.

Мальчик, который родился прямо в вагоне поезда "Киев-Ужгород", сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом Суспільне сообщила мать новорожденного мальчика.

"Ребенка доставили в Закарпатскую областную детскую больницу 28 июля", — сказала директор заведения Магдалина Семеняк.

Однако подробно рассказать врач не может, поскольку мать ребенка запретила разглашать информацию о его состоянии.

Напомним, в поезде "Киев-Ужгород" у женщины внезапно начались роды. На железнодорожной станции в Тернополе ей вызвали медиков.

Медики зашли в купейный вагон и предоставили роженице необходимую помощь. Затем ее госпитализировали в областной перинатальный центр.

Новости Украины: в Харьковской области женщина родила в машине скорой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку