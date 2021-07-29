Роды в поезде "Киев-Ужгород": ребенок находится в реанимации

Мать запретила медикам рассказывать о состоянии мальчика.
Мальчик, который родился прямо в вагоне поезда "Киев-Ужгород", сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Об этом Суспільне сообщила мать новорожденного мальчика.
"Ребенка доставили в Закарпатскую областную детскую больницу 28 июля", — сказала директор заведения Магдалина Семеняк.
Однако подробно рассказать врач не может, поскольку мать ребенка запретила разглашать информацию о его состоянии.
Напомним, в поезде "Киев-Ужгород" у женщины внезапно начались роды. На железнодорожной станции в Тернополе ей вызвали медиков.
Медики зашли в купейный вагон и предоставили роженице необходимую помощь. Затем ее госпитализировали в областной перинатальный центр.