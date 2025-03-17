Россияне мощно ударили по Украине дронами: сколько беспилотников сбила ПВО

Ночью на понедельник, 17 марта, российские войска атаковали Украину 174 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками - имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 90 дронов, а 70 – было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Подтверждено избиение 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Этой ночью в результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровщина, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская.

Командование отмечает, что россияне в течение ночи запускали беспилотники с территории РФ: Орла, Шаталово, Курска, Брянская и Приморско-Ахтарская.

Как сообщалось, российские дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области РФ. На территорию объекта упали обломки БпЛА, в результате чего возник пожар.

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