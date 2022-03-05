С гимном и украинскими флагами: Мелитополь восстал против захватчиков

С гимном и украинскими флагами: Мелитополь восстал против захватчиков

На митинг вышли сотни гражданских.

Жители Мелитополя уже в четвертый раз собрались на проукраинский митинг. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

Сотни гражданских прошлись по улицам с желто-голубыми флагами, пели гимн Украины и скандировали патриотические лозунги. Так, горожане отстаивают право на жизнь в украинском Мелитополе.

Мелитополь восстал против оккупантов

В то же время, по словам мэра, в городе большая проблема с продовольствием – люди напуганы и не знают, что будет завтра. Кончаются и медикаменты, необходимые для экстренного лечения пациентов.