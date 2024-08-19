СБУ ликвидировала агентурную сеть РФ из эксправохранителей: подробности

Работа сети российских агентов координировалась спецслужбами РФ через руководителя военной разведки и сотрудников ФСБ в Крыму.

Правоохранители раскрыли действующую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях российскую агентурную сеть. Эта сеть занималась шпионажем за военными силами и ключевыми объектами инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В состав группы входили как действующие, так и бывшие правоохранители, которые шпионили за украинскими военными и стратегическими объектами инфраструктуры. В Николаеве были задержаны два участника сети, один из которых был местным правоохранителем. Этот милиционер работал на бывшего милиционера Андрея Шевченко, резидента российской агентурной группы.

Злоумышленник, используя свое служебное положение, собирал информацию о перемещениях Вооруженных сил Украины и стратегических объектах, а также передавал данные о кадровых изменениях в правоохранительных органах.

Предатель также привлек к этой деятельности своего отца, бывшего милиционера. Их сотрудничество привело к повторному обстрелу энергообъекта на Прикарпатье. Для корректировки вражеского огня эксмилиционер использовал знакомого, проживающего в западном регионе Украины.

Одна из задач агента заключалась в поиске потенциальных кандидатов для вербовки, в том числе среди бывших и действующих правоохранителей и военных в Николаевской области.

Работа сети координировалась российскими спецслужбами через руководителя военной разведки и сотрудников ФСБ в Крыму.

Во время обысков у задержанных была изъята техника, документы и другие доказательства их подрывной деятельности. Участникам сети объявлено подозрение в государственной измене, что может угрожать пожизненным заключением.

Служба безопасности ликвидировала агентурную сеть РФ

Следствие продолжает работать над привлечением к ответственности других причастных лиц.