СБУ ліквідувала агентурну мережу РФ з експравоохоронців: подробиці

Робота мережі російських агентів координувалася спецслужбами РФ через керівника військової розвідки та співробітників ФСБ у Криму.

Правоохоронці розкрили російську агентурну мережу, яка діяла в Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Ця мережа займалася шпигунством за військовими силами та ключовими об'єктами інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

До складу групи входили як діючі, так і колишні правоохоронці, які шпигували за українськими військовими та стратегічними об'єктами інфраструктури. У Миколаєві були затримані двоє учасників мережі, один з яких був місцевим правоохоронцем. Цей правоохоронець працював на колишнього міліціонера Андрія Шевченка, резидента російської агентурної групи.

Зловмисник, використовуючи своє службове становище, збирав інформацію про переміщення Збройних сил України та стратегічні об'єкти, а також передавав дані про кадрові зміни в правоохоронних органах.

Зрадник також залучив до цієї діяльності свого батька, колишнього міліціонера. Їхня співпраця призвела до повторного обстрілу енергооб'єкта на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню ексміліціонер використовував знайомого, який мешкає в західному регіоні України.

Один з завдань агента полягало в пошуку потенційних кандидатів для вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців і військових у Миколаївській області.

Робота мережі координувалася російськими спецслужбами через керівника військової розвідки та співробітників ФСБ у Криму.

Під час обшуків у затриманих було вилучено техніку, документи та інші докази їхньої підривної діяльності. Учасникам мережі оголошено підозру в державній зраді, що може загрожувати довічним ув'язненням.

Служба безпеки ліквідувала агентурну мережу РФ

Слідство продовжує працювати над притягненням до відповідальності інших причетних осіб.