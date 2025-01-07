Штраф за неуступчивость пешеходам: как избежать нарушения

Патрульная полиция Киева напомнила водителям о возможности штрафа за нарушение правил на пешеходных переходах. Не так давно инспекторы остановили водителя автомобиля Volkswagen в Шевченковском районе, не пропустившем пешеходов на переходе.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Как говорится в сообщении полиции, водитель был оштрафован за нарушение статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Патрульные объяснили ему опасность подобных действий.

"Напоминаем, что согласно п.п. 18. 1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность", — говорится в сообщении.

Отметим, что за такие правонарушения предусмотрен штраф в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 340 гривен.

Напомним, в ДТП в Раховщине погибла 35-летняя женщина.

Читайте также: