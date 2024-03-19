Синоптик рассказала, когда в Украину придет весна

Во второй половине этой недели в регионах прекратятся осадки и воцарится теплая погода. Пока же в Украине образовался циклон, хоть и не слишком активный, но именно он принес дожди и даже снег во многие области.

Об этом представитель "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала NV.

По ее словам, еще завтра, 20 марта, ожидаются осадки — преимущественно в виде дождя разной интенсивности. Ночью он может переходить в мокрый снег. В западных областях возможна гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет +4°…-2°, днем +3°…+9°.

Вторая половина недели принесет больше тепла, а осадки прекратятся. Немного будет дождь в южной части и центральных областях, считает синоптикиня.

"В остальных областях 21 числа будет царить погода без осадков. 22-23 марта в большинстве областей без осадков, только в южных и западных областях местами еще может быть небольшой дождь", — подчеркнула Птуха.

Кроме того, также будет увеличиваться температура воздуха. Ночью 22-23 марта столбики термометров покажут 0°...+6°, а днем 23 марта — 9°...15° тепла.

Следующие выходные также будут без осадков. По словам Птухи, будет преобладать "весенняя переменная погода".

В Киеве 20 марта ночью ожидается дождь с мокрым снегом, а температура будет 0...+3°, а днем +5°...+7°. Уже с 21 марта до конца недели в столице осадки прекратятся, а температура воздуха повысится до "весенних показателей": 21-22 марта днем прогнозируют до +10°, а 23 — до +14°.

Напомним, ранее синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщала, будет ли еще возвращение холодов в марте. Ночные морозы будут отступать постепенно.

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