Синоптикиня розповіла, коли до України прийде весна

У другій половині цього тижня в регіонах припиняться опади і запанує тепла погода. Наразі ж в Україні утворився циклон, хоча й не надто активний, але саме він приніс дощі та навіть сніг до багатьох областей.

Про це представниця "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла NV.

За її словами, ще завтра, 20 березня, очікуються опади — переважно у вигляді дощу різної інтенсивності. Вночі подекуди він може переходити у мокрий сніг. У західних областях можлива ожеледиця. Температура повітря в нічні години буде +4°…-2°, вдень +3°…+9°.

Друга половина тижня принесе більше тепла, а опади припиняться. Трохи дощитиме у південній частині та центральних областях, вважає синоптикиня.

"У решті областей 21 числа пануватиме погода без опадів. 22−23 березня у більшості областей без опадів, тільки у південних та західних областях місцями ще може бути невеликий дощ", — наголосила Птуха.

Крім того, також буде підвищуватися температура повітря. Вночі 22−23 березня стовпчики термометрів покажуть 0°…+6°, а вдень 23 березня — 9°…15° тепла.

Наступні вихідні також будуть без опадів. За словами Птухи, буде переважати "весняна мінлива погода".

У Києві 20 березня вночі очікується дощ із мокрим снігом, а температура буде 0°…+3°, а вдень +5°…+7°. Вже від 21 березня і до кінця тижня в столиці опади припиняться, а температура повітря підвищиться до "весняних показників": 21-22 березня вдень прогнозують до +10°, а 23 — до +14°.

Нагадаємо, раніше синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомляла, чи буде ще повернення холодів у березні. Нічні морози відступатимуть поступово.

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