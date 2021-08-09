Смерть художника Александра Ройтбурда: стала известна дата прощания

О времени будет сообщено позже.

Прощание с руководителем Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом состоится 11 августа.

Об этом на странице в Facebook сообщил Одесский художественный музей.

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"О времени сообщим дополнительно. Для друзей и близких Александра из Киева будет организован автобус до Одессы", — говорится в сообщении.

Напомним, на 60-м году жизни в воскресенье, 8 августа, умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии.

Из-за большого вклада в развитие искусства Ройтбурдом кто-то восхищался им, другие — не воспринимали и не раз пытались лишить руководящей должности в музее.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким и всем поклонникам творчества художника Александра Ройтбурда.

"Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника, директора Одесского художественного музея. На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать", — написал президент в Facebook.

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