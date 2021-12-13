Смотрите онлайн шоу "Твой вечер" с Егором Гордеевым

Смотрите онлайн новый авторский проект Егора Гордеева "Твой вечер". Вечернее инфотейнмент-шоу выходит в прямом эфире с понедельника по среду.

По формату, в эфире проекта "Твой вечер" ведущий Егор Гордеев вместе с гостями в студии в непринужденной форме будут обсуждать актуальные события дня, подходящего к концу, под разными углами, учитывая разные взгляды. В каждом эпизоде будут подниматься несколько тем или вопросов общественной, политической, спортивной и культурной жизни. В каждой программе будут участвовать четыре приглашенных гостя – политики, общественные деятели, эксперты в разных отраслях и лидеры мнений, которые помогут рассмотреть события под новым углом.

Автором идеи шоу "Твой вечер" стал Егор Гордеев, который уже много лет является ведущим "Сніданку з 1+1" и продюсером шоу "Твой день". Егор со свойственной ему ироничностью будет рассказывать в новом проекте "Твой вечер" о серьезных вещах, которые достойны внимания.

Смотрите "Твой вечер" по понедельникам, вторникам и средам в 22:45 на телеканале "1+1".

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