Дивіться онлайн шоу "Твій вечір" з Єгором Гордєєвим

Дивіться онлайн новий авторський проєкт Єгора Гордєєва "Твій вечір". Вечірнє інфотейнментшоу виходить у прямому ефірі від понеділка до середи.

За форматом, в ефірі проєкту "Твій вечір" ведучий Єгор Гордєєв разом із гостями в студії у невимушеній формі обговорюватимуть актуальні події дня, що добігає кінця, під різними кутами, враховуючи різні погляди. У кожному епізоді підійматимуть декілька тем або питань із суспільного, політичного, спортивного та культурного життя. У кожній програмі братимуть участь четверо запрошених гостей - політики, громадські діячі, експерти в різних галузях та лідери думок, які допоможуть розглянути події під новим кутом.

Автором ідеї шоу "Твій вечір" став Єгор Гордєєв, який вже багато років є ведучим "Сніданку з 1+1" та продюсером шоу "Твій день". Єгор із властивою йому іронічністю розповідатиме у новому проєкті "Твій вечір" про серйозні речі, які варті уваги.

Дивіться "Твій вечір" щопонеділка, щовівторка та щосереди о 22:45 на телеканалі "1+1".

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